Акинфеев представил коллекцию одежды и оправдался за цены

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил о выходе новой лимитированной коллекции одежды.

Она представлена под личным брендом 39-летнего футболиста.

Самая низкая цена у футболки – 9299 рублей. Самая высокая у толстовки – 22 799 рублей.

«Друзья, рад представить вам коллекцию моего бренда AkinfeevMakoday, разработанную специально для моих друзей – Lamoda Sport!

Комфорт, стиль, качество, принты со значимыми для меня символами и моментами – отличительная черта нашей капсулы.

И еще из важного. Опережая ваши вопросы и комментарии о ценах – прекрасно понимаю, что они не маленькие.

Цены формируются моими партнерами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции, выходит вот так.

Тут бизнесмен не я. Со своей стороны – обещаю в ближайшее время провести розыгрыш трех позиций из коллекции!» – написал Акинфеев в телеграм-канале.