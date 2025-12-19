Введите ваш ник на сайте
Акинфеев представил коллекцию одежды и оправдался за цены

Вчера, 23:11
17

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил о выходе новой лимитированной коллекции одежды.

Она представлена под личным брендом 39-летнего футболиста.

Самая низкая цена у футболки – 9299 рублей. Самая высокая у толстовки – 22 799 рублей.

«Друзья, рад представить вам коллекцию моего бренда AkinfeevMakoday, разработанную специально для моих друзей – Lamoda Sport!

Комфорт, стиль, качество, принты со значимыми для меня символами и моментами – отличительная черта нашей капсулы.

И еще из важного. Опережая ваши вопросы и комментарии о ценах – прекрасно понимаю, что они не маленькие.

Цены формируются моими партнерами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции, выходит вот так.

Тут бизнесмен не я. Со своей стороны – обещаю в ближайшее время провести розыгрыш трех позиций из коллекции!» – написал Акинфеев в телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1766181051
Игорёк , уважуха от меня тебе полная , как спортсмену . Заслужил , тут идиот только поспорит . Ну , а в бизнесе удачи , и вспоминай иной раз среднюю зарплату своих соотечественников . Сёдла и подковы в цену включены ?
Ответить
САДЫЧОК
1766182049
В каком месте смеяться?!
Ответить
IVANRUS777
1766188600
Импортозамещение, которое мы заслужили)
Ответить
Romeo 123
1766189487
Наверное об штангу головой ударился
Ответить
boris63
1766201757
Да, уж.
Ответить
АртурZaСМ
1766212910
Если толстовка за 23К та, которая на последнем фото, то это срань
Ответить
Spinosssa-34-google
1766215633
Н-да, бизнес это не твоё, Игорь)))
Ответить
рылы
1766216467
за логотип с "ногой бога" может какой-то упоротый фанат и заплатит. точнее, тот, кто денег не считает, какой-нибудь звёздный болельщик или из золотой молодёжи. простой фанат найдёт лучшее применение этим деньгам.
Ответить
Spartak_forv@
1766216987
Логотип выглядит как «Ass»,пока не вглядишься
Ответить
vvv123
1766224919
И кому это надо от дыры в воротах? Вот Слава Малофеев, в разы лучший вратарь, такой керней дешевой не увлекается!
Ответить
