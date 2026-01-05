Акинфеев поблагодарил иностранных болельщиков: «Спасибо, что не забываете»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратил внимание, что о нем пишут в зарубежных футбольных сообществах.

«Периодически натыкаюсь на различные зарубежные паблики с постами про меня. Там еще какое-то сумасшедшее количество просмотров и комментариев 🙈

Самое веселое – это комментарии от иностранных болельщиков, которые пишут, что помнят меня по играм за сборную; покупали меня в FIFA 05 (я оказывается в тех сериях был очень перспективным😅); благодарят за разные матчи и отмечают, что я играю дольше, чем существует мир 😄

Спасибо всему футбольному сообществу, что не забывают 35 😉🤝» – написал экс-голкипер сборной России в своем телеграм-канале.