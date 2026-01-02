Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил, кто лучше – Игорь Акинфеев или Лев Яшин.

«Всегда сравнивают нынешнего вратаря, который блистает, с легендой. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку.

Но у Яшина есть титул лучшего футболиста Европы, это очень круто. Он прославился новаторством при игре на выходах. И в целом был харизматичной личностью.

То, что сейчас приз лучшему вратарю мира носит имя Яшина, говорит о том, что это глыба, огромный авторитет во всем вратарском мире по сей день», – сказал Нигматуллин.