Бубнов ответил, кто сильнее – Батраков или Головин: «По всем параметрам»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил полузащитников сборной России Алексея Батракова и Александра Головина.

– Я сомневаюсь, что Кисляк и Батраков заиграют хоть где-нибудь, кроме РПЛ. Сильно сомневаюсь.

– Короче говоря, сейчас за Кисляка с Батраковым могут такие деньги дать, что «Локомотив» и ЦСКА их просто не удержат. Вот и всe.

– Кто может дать? «ПСЖ»?

– А чего?

– Ну там Витинья. Кто ещe в центре играет? Жоау Невеш, Фабиан Руис. Куда там, какой Кисляк и Батраков?

– Да? Подожди. Батраков сильнее Головина?

– Ммм… Не уверен.

– А я уверен. А «Монако» там «ПСЖ» иногда обыгрывает, что-то цепляет. Батраков сильнее Головина. По каким параметрам? По всем.