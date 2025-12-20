Гвардиола высказался о своем преемнике в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о преемнике.

«Решение о новом тренере буду принимать не я.

Когда клуб, я или результаты подвигнут к решению о смене тренера – в конце концов, именно результаты определяют конец главы – клуб выберет лучшего преемника», – сказал Пеп.