Гвардиола высказался о своем преемнике в «Манчестер Сити»

Сегодня, 10:25

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о преемнике.

«Решение о новом тренере буду принимать не я.

Когда клуб, я или результаты подвигнут к решению о смене тренера – в конце концов, именно результаты определяют конец главы – клуб выберет лучшего преемника», – сказал Пеп.

  • На этой неделе стало известно, что «Манчестер Сити» после ухода Гвардиолы планирует назначить Энцо Мареску из «Челси».
  • Он работал в «Сити» в штабе Гвардиолы.
  • Пеп в Манчестере с 2016 года.

Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
