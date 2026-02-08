Введите ваш ник на сайте
  Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем»

Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем»

Вчера, 22:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Ливерпулем».

  • «Сити» одержал волевую победу в 25-м туре АПЛ, проигрывая до 84-й минуты.
  • Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 6 очков.

«Мы победили, верно? Победа – повод для гордости. Мы провели невероятный первый тайм, упустили несколько моментов. Во втором тайме инициатива была на стороне соперника, а Собослаи забил точно такой же гол, как «Арсеналу», как под копирку. Вот это удар! Что за игрок!

Но в итоге все решила вера нашего капитана, его характер, нежелание сдаваться. Мы последовали за ним и совершили камбэк.

Мы хорошо играли в первом тайме, но не делали того, что нужно для решающего паса. Надо быть более сосредоточенными. В защите мы сыграли великолепно, таких игроков, как Мо Салах, Гакпо, Виртц, нелегко контролировать. Во втором тайме произошло то, чего мы ожидали.

На протяжении 90 минут мы недостаточно стабильны, но мы стараемся расти. Возможно, мы не полностью готовы, но через месяц, возможно, будем. Вернулся Рубен Диаш, возвращаются другие. У них светлое будущее. У клуба светлое, светлое будущее. Мы совершили по-настоящему хорошие трансферы. Когда все адаптируются, у нас будет очень хорошая команда», – сказал Гвардиола.

Источник: NBC Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Гвардиола Хосеп
