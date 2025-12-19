Мовсисян – о первом чемпионстве в истории «Краснодара»: «У Галицкого был план»

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о дебютном чемпионском титуле команды в РПЛ.

Южане выиграли Премьер-лигу в сезоне-2024/25.

Мовсисян выступал за клуб с 2011 по 2012 год.

«Я сразу написал пост в социальных сетях, поздравил клуб. Невероятно наблюдать, чего «Краснодар» достиг.

Я помню эти разговоры о будущем чемпионстве ещe во времена, когда я играл за клуб. У Сергея Галицкого был план, но на годы вперeд.

И очень здорово видеть, что он и клуб достигли своих целей, осуществили мечты. «Краснодар» стал одним из лучших клубов в России.

Я очень счастлив как за Сергея Галицкого, так и за каждого футболиста команды. В том числе – за Сперцяна. Горжусь им и тем, чего Эдуард достиг. В прошлом сезоне он был одной из важнейших деталей чемпионской команды.

Думаю, прямо сейчас он лучший футболист в РПЛ. Счастлив за него», – заявил Мовсисян.