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  • Мовсисян назвал главного фаворита на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Мовсисян назвал главного фаворита на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Сегодня, 20:48
2

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян поделился ожиданиями от чемпионской гонки в сезоне РПЛ-2025/26.

«Я активно следил за последними турами РПЛ. «Спартак» будет фаворитом на чемпионство в новом сезоне.

Они в каждом сезоне претендуют на победу в РПЛ, но почему у них не получается – это уже другой вопрос.

Никто не может говорить о претендентах РПЛ на золото, не упоминая «Спартак». Они всегда котируются высоко», – сказал Мовсисян.

  • «Спартак» финишировал на 4-м месте в прошедшем сезоне РПЛ.
  • Чемпионом впервые в истории стал «Краснодар».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Мовсисян Юра
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Комментарии (2)
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Burtaze
1750876058
Это у спартака аналитика путёвого не было.. теперь забрали бывшего у осинькина и шварца.. Спартак чемпион..
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Интерес
1750879225
Фаворит,фаворит,а в итоге прогорит.
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