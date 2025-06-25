Мовсисян назвал главного фаворита на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян поделился ожиданиями от чемпионской гонки в сезоне РПЛ-2025/26.
«Я активно следил за последними турами РПЛ. «Спартак» будет фаворитом на чемпионство в новом сезоне.
Они в каждом сезоне претендуют на победу в РПЛ, но почему у них не получается – это уже другой вопрос.
Никто не может говорить о претендентах РПЛ на золото, не упоминая «Спартак». Они всегда котируются высоко», – сказал Мовсисян.
- «Спартак» финишировал на 4-м месте в прошедшем сезоне РПЛ.
- Чемпионом впервые в истории стал «Краснодар».
Источник: Metaratings