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  • Экс-игрок «Спартака» рассказал, как превышал скорость на дорогах Москвы: «Я помогал экономике России»

Экс-игрок «Спартака» рассказал, как превышал скорость на дорогах Москвы: «Я помогал экономике России»

30 июля, 07:00
7

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян признался, что нарушал правила дорожного движения, когда играл в России.

– И Москва, и Краснодар – это кошмарный трафик. Вы сами ездили за рулем?

– Да. Москва – это множество машин, но у меня никогда не было проблем с пробками, потому что всегда есть свободная полоса для автобусов. Всегда! Штрафы приходили большие – в этом смысле я помогал экономике России. Собственноручно ее поднимал, ха-ха!

– А сотрудники ДПС часто останавливали?

– О, мне кажется, что я познакомился со всеми полицейскими Москвы! И могу с уверенностью сказать: все они были фанатами «Спартака». Но один раз из-за тонировки меня остановил болельщик ЦСКА. Еще как-то попался фанат «Локомотива». Его пост находился рядом с моим домом, он не любил «Спартак» и сказал мне: «Каждый день буду стоять здесь, и, если ты забьешь нам гол, остановлю!» Так и делал.

А спартаковцы отпускали меня без штрафов – я всегда признавал, что виноват, а они просто улыбались. В этом и прелесть игры за такой великий клуб. Каждый раз я понимал, почему они меня останавливали, и даже не сопротивлялся. Ну да, немного превысил...

Со мной всегда ездил мой друг Филипп. Иногда я превышал скорость так, что он буквально вжимался в кресло и молился, чтобы полиция остановила машину и сделала что-то со мной. Но меня отпускали.

  • Мовсисян играл за «Спартак» с 2013 по 2016 год.
  • Армянский футболист провел за московскую команду 66 матчей, в которых забил 27 голов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мовсисян Юра
Комментарии (7)
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АК 68
1785386768
Ты подвергал опасности жизни других людей, этим не надо восторгаться, да, ничего не случилось, но могло быть иначе.
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subbotaspartak
1785387560
Хвастать, что угрожал жизни окружающих. Мажор... Имя Спартач не оправдывает. Гаишники, штрафуйте всех нахрен!
Ответить
TOMSON
1785389122
Дело Ефремова все и всем показало. Вон теперь не боятся в открытую говорить, что им плевать на эти штрафы. Значит нужно, что-то менять.
Ответить
biber.ru
1785396481
Создавал угрозу безопасности, кривоногий!
Ответить
zigbert
1785399083
При в общем то неплохих бомбардирских качествах,дисциплиной в команде Юра не отличался,как и на дороге.
Ответить
рылы
1785399663
так этож тарасофка, там все такие дебилы)
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САДЫЧОК
1785400802
Идиот! Помогал экономике-это всё, что в башке у этого потенциального убийцы на дорогах.
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