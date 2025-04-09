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Мовсисян рассказал, как в США относятся к Овечкину

Вчера, 23:20
2

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал рекорд Александра Овечкина в НХЛ.

  • Россиянин забил 895 голов в регулярном чемпионате.
  • Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.
  • У Александра на это ушло 20 лет.

– Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Следили?

– Поздравляю его! Ещe до рекорда это очень много обсуждалось в США. Овечкин – легендарный хоккеист, которого в Штатах все любят.

Он заслужил свой рекорд, потому что трудился на протяжении двадцати лет. Его можно смело назвать легендой хоккея.

– Как в США отметили это событие?

– Я сильно хоккеем не увлекаюсь. Но для Вашингтона это огромное событие. Праздник был и ещe будет.

Овечкин превзошeл рекорд Гретцки, это дорогого стоит. Хотят или нет, надо будет признать его рекорд и величие.

Даже те, кто его не любит, тоже должны признать сейчас его достижение.

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Источник: Metaratings
США. МЛС Хоккей Мовсисян Юра
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Комментарии (2)
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Mirak92
1744230533
По типу того Вася Петрухин рассказал как пингвины относятся к марсианам.
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