Мовсисян рассказал, как в США относятся к Овечкину

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал рекорд Александра Овечкина в НХЛ.

Россиянин забил 895 голов в регулярном чемпионате.

Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

У Александра на это ушло 20 лет.

– Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Следили?

– Поздравляю его! Ещe до рекорда это очень много обсуждалось в США. Овечкин – легендарный хоккеист, которого в Штатах все любят.

Он заслужил свой рекорд, потому что трудился на протяжении двадцати лет. Его можно смело назвать легендой хоккея.

– Как в США отметили это событие?

– Я сильно хоккеем не увлекаюсь. Но для Вашингтона это огромное событие. Праздник был и ещe будет.

Овечкин превзошeл рекорд Гретцки, это дорогого стоит. Хотят или нет, надо будет признать его рекорд и величие.

Даже те, кто его не любит, тоже должны признать сейчас его достижение.