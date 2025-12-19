Мовсисян высказался о смене тренера в «Спартаке»

Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением о тренерах московской команды.

11 ноября клуб уволил Деяна Станковича.

Его сменил Вадим Романов, под руководством которого спартаковцы выиграли 2 из 4 матчей при 1 ничьей и 1 поражении.

«Я хочу смотреть в будущее. Думаю, что с Романовым у «Спартака» зажглась новая искра, появилась новая позитивная энергия. Я смотрел последние игры, видел результаты и думаю, что «Спартак» движется в правильном направлении.

И даже со Станковичем это было так. Честно говоря, я был большим поклонником Станковича-футболиста, и его тренерский стиль мне тоже нравится – он очень эмоциональный.

Но теперь «Спартак» с новым тренером. И, глядя на результаты, игру команды, предполагаю, что сейчас им нравится больше.

Надеюсь, скоро «Спартак» станет таким, каким его все знают», – сказал Мовсисян.