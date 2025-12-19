Топ-3 лучших вратарей в сезоне РПЛ по версии Малафеева

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев составил тройку сильнейших вратарей РПЛ после 18 туров.

– Кто сейчас входит в тройку лучших вратарей в России?

– Адамов, Акинфеев и Агкацев. Их команды идут на лидирующих позициях в этом сезоне.

Можно отметить (Антона) Митрюшкина («Локомотив») и (Максима) Бориско («Балтика»), они тоже выглядят неплохо, но моя тройка сейчас такая.