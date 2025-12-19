Топ-3 лучших вратарей в сезоне РПЛ по версии Малафеева

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев составил тройку сильнейших вратарей РПЛ после 18 туров.
– Кто сейчас входит в тройку лучших вратарей в России?
– Адамов, Акинфеев и Агкацев. Их команды идут на лидирующих позициях в этом сезоне.
Можно отметить (Антона) Митрюшкина («Локомотив») и (Максима) Бориско («Балтика»), они тоже выглядят неплохо, но моя тройка сейчас такая.
- 27-летний Денис Адамов провел 14 матчей за «Зенит» в текущем чемпионате, пропустив 7 голов.
- 39-летний Игорь Акинфеев пропустил 14 мячей в 14 играх РПЛ в составе ЦСКА.
- 23-летний Станислав Агкацев отыграл все 18 встреч в Премьер-лиге за «Краснодар», позволив соперникам 12 раз поразить его ворота.
Источник: «Матч ТВ»