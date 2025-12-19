Введите ваш ник на сайте
  • Зырянов сделал заявление о зимней трансферной кампании «Зенита»

Зырянов сделал заявление о зимней трансферной кампании «Зенита»

Вчера, 21:57
3

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о планах клуба по усилению состава текущей зимой.

Летом на трансферы петербуржцы потратили 32,7 миллиона евро.

«Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно – не исключение.

Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в «Зенит», были сильнее нынешних.

Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», – заявил Зырянов.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 39 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин
Комментарии (3)
рылы
1766171824
суть такова, что зырянов сейчас должен проявить себя лучше предшественника, иначе в чём смысл замены? иными словами: купить дёшево - продать дорого. медвед это умел. посмотрим, что будет дальше, но хер он продаст педро за 40. скорее, связано с возможным уходом нино, но тут уже надо включать талант и показать миллеру свою профпригодность. брали нино за 5 - сейчас дают 10. это первый мелкий экзамен для зырянова, как продать его за 12 хотя бы. а это бесконечные переговоры, знакомства, налаживание связей. у медведа всё это было, если даже чай регулярно пил с наследным принцем арабов, и в бразилиях его знали. не зря его не убрали окончательно, оставили советником зырянова, которого теперь будут прокачивать в этих направлениях. но на это могут уйти годы.
Бумбраш
1766215540
Нужна свежая кровь,поэтому на жертвенный алтарь отправим галочку,княгиню и айболида
  • Читайте нас: 