Зырянов сделал заявление о зимней трансферной кампании «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о планах клуба по усилению состава текущей зимой.
Летом на трансферы петербуржцы потратили 32,7 миллиона евро.
«Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно – не исключение.
Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в «Зенит», были сильнее нынешних.
Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», – заявил Зырянов.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы набрали 39 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
Источник: ТАСС