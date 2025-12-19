Зырянов сделал заявление о зимней трансферной кампании «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о планах клуба по усилению состава текущей зимой.

Летом на трансферы петербуржцы потратили 32,7 миллиона евро.

«Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно – не исключение.

Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в «Зенит», были сильнее нынешних.

Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», – заявил Зырянов.