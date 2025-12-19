Введите ваш ник на сайте
Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают»

Сегодня, 16:47
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о женщине-психологе, работающей с командой.

– Мы не за фантики играем, но нам важно знать, какие главные стимулы у кого из футболистов нашей весьма разношерстной команды, где есть и опытные, и молодые, и иностранцы.

Кого-то больше интересуют премии и бонусы, кому-то – в первую очередь тем, кто всю жизнь играл в Первой лиге, – здорово добавляют мотивации софиты, слава, которой они никогда в карьере не испытывали. Кто-то закрывает какие-то детские гештальты...

Наш психолог Мила Кирсанова общается с каждым из игроков, старается это понять, и это дает нам дополнительный инструментарий. Кому-то похвала родителей или старшего брата – гораздо больший стимул, чем премиальные за отдельно взятый матч. Вот все эти вещи мы должны учитывать.

– Что касается женщины-психолога, то вы ломаете сразу два устойчивых советских тренерских стереотипа – во-первых, что «лучший психолог – главный тренер», во-вторых, что «женщина на корабле – к беде».

Нет, я придерживаюсь воззрений наших ведущих мэтров старой школы, и поэтому женщины в самолете с командой не летают и на выезды не ездят. За исключением стюардесс, но там одних мужчин я организовать уже не могу.

К тому же у нее очень серьезная задействованность не только у нас. Она работала с судейским корпусом и с командами в хоккее и футболе, выполняет большой объем деятельности в школе «Сириус». Поэтому мы по возможности сохраняем динамику наблюдений, но не перебарщиваем.

Считаю, что специалисты, достигшие максимальных успехов в своей области, всегда лучше главного тренера знают свою узкую специализацию. Поэтому мы на сборы обязательно приглашаем и нутрициологов из Италии.

Сейчас вот генеральный директор пробивает дополнительное финансирование, чтобы мы могли пригласить на предсезонку бригаду лучших специалистов из Ломбардии, чтобы индивидуализировать питание, подготовку и корректировку состояния футболистов «Балтики».

  • «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Интерес
1766153806
Андрюха,не переборщи с гастарбайтерами, ой-не переборщи! А то сбудется мечта спартачей...
Ответить
рылы
1766155558
есть у меня знакомая стюардесса, рассказывала, что проще всего летать с зенитом куда-нибудь, все в планшеты уткнулись, спокойно себя ведут, самолёт не битком, работы меньше. скорее всего, это справедливо и про спартак, и про всех остальных. а самый трэш (по её словам) - чартер в какой-нибудь египет или турцию. где все друг у друга на головах сидят, и, купив горящую путёвку за 20 тыщ, взятых в кредит (лет 7 назад это ещё было возможно), начинают вести себя.. ну как бы проще сказать. типа стюардесса для них прислуга, а они тут невъ.е.бенные олигархи, типа "девочка, водочки нам принеси! БЫСТРО, Я СКАЗАЛ!". как-то так.
Ответить
