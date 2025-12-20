Введите ваш ник на сайте
  Серьезная травма Сафонова, трансферная неудача «Зенита», задержание арбитра РПЛ и другие новости

Серьезная травма Сафонова, трансферная неудача «Зенита», задержание арбитра РПЛ и другие новости

Сегодня, 01:11

Раскрыт клуб РПЛ, куда может перейти Чалов зимой – есть реакция ПАОКа

Определены лучший тренер и гол РПЛ в ноябре и декабре

Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка – есть комментарий Матвея

Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России: подробности

В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»

«Зенит» не смог купить бразильского вингера за 30+ миллионов

«Спартак» продлил контракт с игроком юношеской сборной России

Акинфеев представил коллекцию одежды и оправдался за цены

Три итальянских клуба заинтересованы в Сперцяне

ЦСКА посоветовали подать в суд на Кордобу

Источник: «Бомбардир»
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
Чинквини назвал идеального тренера для «Спартака»
15:14
1
Реакция Дзюбы на потерю единоличного рекорда по голам за сборную России
14:51
5
Евсеев прокомментировал информацию о назначении в «Динамо Мх»
14:37
ВидеоДзюба вновь надел форму «Спартака»
14:15
2
Реакция Аршавина на лишение гола за сборную
13:39
1
Титов предложил «Спартаку» главного тренера
13:21
5
Раскрыт тренер, с которым «Динамо Мх» ведет плотные переговоры
13:10
2
Реакция Карпина на возвращение Кержакову рекорда по голам за Россию
12:55
7
Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин»
12:25
3
«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
15:48
Дзюбе и Кержакову предложили провести бой за звание лучшего бомбардира сборной России
15:34
Президент «Динамо Мх» высказался о возможном назначении Евсеева
15:01
Французский рэпер прокомментировал создание трека про Сафонова
13:55
Реакция Аршавина на лишение гола за сборную
13:39
1
Кержаков – Карпину: «Вызывайте меня в сборную!»
13:30
2
Титов предложил «Спартаку» главного тренера
13:21
5
Раскрыт тренер, с которым «Динамо Мх» ведет плотные переговоры
13:10
2
Реакция Карпина на возвращение Кержакову рекорда по голам за Россию
12:55
7
Комментарий президента «Флуминенсе» по трансферу Нино: «Зенит» нам не отвечает»
12:41
5
Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин»
12:25
3
В РФС шуткой отреагировали на возвращение Кержакову рекорда по голам за сборную
12:07
3
Зырянов объяснил, почему «Зенит» перестал быть гегемоном
11:55
34
Рейтинг самых титулованных футболистов в истории
11:37
Вердикт ФИФА по авторству гола Кержакова в ворота Германии в 2005 году
11:34
14
Определен самый результативный игрок «Спартака» в 2025 году
11:24
1
«Спартак» сравнили с клубом из Анголы
11:14
20
Новая информация по возможному назначению Евсеева в «Динамо Мх»
11:05
ФотоВ Швеции вручили местный «Золотой мяч»
10:45
2
Гвардиола высказался о своем преемнике в «Манчестер Сити»
10:25
В «Зените» ответили на вопрос, почему за команду не играют свои воспитанники
10:05
27
«Флуминенсе» вступил в переговоры по основному защитнику «Зенита»
09:49
2
Нигматуллин – о выступлении Сафонова: «Такое случается раз в 100 лет»
09:35
2
Защитником «Зенита» интересуются в Турции
09:15
2
Серьезная травма Сафонова, трансферная неудача «Зенита», задержание арбитра РПЛ и другие новости
01:11
