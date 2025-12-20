Серьезная травма Сафонова, трансферная неудача «Зенита», задержание арбитра РПЛ и другие новости

Раскрыт клуб РПЛ, куда может перейти Чалов зимой – есть реакция ПАОКа

Определены лучший тренер и гол РПЛ в ноябре и декабре

Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка – есть комментарий Матвея

Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России: подробности

В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»

«Зенит» не смог купить бразильского вингера за 30+ миллионов

«Спартак» продлил контракт с игроком юношеской сборной России

Акинфеев представил коллекцию одежды и оправдался за цены

Три итальянских клуба заинтересованы в Сперцяне

ЦСКА посоветовали подать в суд на Кордобу