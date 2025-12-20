Серьезная травма Сафонова, трансферная неудача «Зенита», задержание арбитра РПЛ и другие новости

Раскрыт клуб РПЛ, куда может перейти Чалов зимой – есть реакция ПАОКа
Определены лучший тренер и гол РПЛ в ноябре и декабре
Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка – есть комментарий Матвея
Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России: подробности
В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»
«Зенит» не смог купить бразильского вингера за 30+ миллионов
«Спартак» продлил контракт с игроком юношеской сборной России
Акинфеев представил коллекцию одежды и оправдался за цены
Три итальянских клуба заинтересованы в Сперцяне
ЦСКА посоветовали подать в суд на Кордобу
Источник: «Бомбардир»