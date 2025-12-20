В РФС шуткой отреагировали на возвращение Кержакову рекорда по голам за сборную

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за сборную России.
«Кержаков – топ! Продолжает забивать за сборную России, даже закончив карьеру, и не выходя на поле», – написал Терешин.
- Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.
- После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.
- Кержаков покинул сборную России в 2016 году.
Источник: телеграм-канал Кирилла Терешина