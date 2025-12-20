«Спартак» сравнили с клубом из Анголы

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интерес «Рубина» к главному тренеру ангольского «Атлетико Петролеос» Франку Артиге.

«Артига сейчас не так близок к «Рубину». Его из «Атлетико Петролеос» не отпустят. У него до мая контракт. С мая месяца – возможно.

Он настолько хорошо тренирует и руководит командой, что президент, болельщики, журналисты в диком восторге от него. Там клуб такой, что по бабкам не уступит «Спартаку». Там самая большая нефтяная компания, которую миллионом выкупа не удивить или ещe чем-то. Они Артигу не отдадут», – сказал Селюк.