Агент Дивеева высказался о приближающемся обмене игрока в «Зенит»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о готовящемся трансфере игрока в «Зенит».
«Я пока что не готов комментировать слухи об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Давайте поговорим тогда, когда появится какая-то официальная информация.
Журналисты много пишут и говорят, но не все написанное и сказанное оказывается правдой», – сказал Еремин.
- ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
- За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
- За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.
Источник: «РБ Спорт»