Агент Дивеева высказался о приближающемся обмене игрока в «Зенит»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о готовящемся трансфере игрока в «Зенит».

«Я пока что не готов комментировать слухи об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Давайте поговорим тогда, когда появится какая-то официальная информация.

Журналисты много пишут и говорят, но не все написанное и сказанное оказывается правдой», – сказал Еремин.