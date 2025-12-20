Егоров определил, кто более достоин звания лучшего бомбардира сборной – Дзюба или Кержаков

Бывший журналист, президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за команду.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной России, если честно.

Он сыграл на 40 матчей меньше, забил три мяча на ЧМ против одного гола у Кержа на ЧМ-2014, отличился на Евро, мог давно забить больше, но сидел из-за Валеры», – написал Егоров.