Дзюбе предрекли должность главного тренера сборной России в будущем

Форвард «Акрона» Артем Дзюба в будущем мог бы стать главным тренером сборной России. Об этом сообщил экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела.

«Завершит ли Дзюба карьеру футболиста в 2026 году? Скорее всего да, он уже очень возрастной футболист для РПЛ.

Наверное, ему уже пора завершить карьеру и стать тренером. У Артема есть задатки, потенциал – он может стать хорошим тренером и когда-нибудь возглавить сборную России», – сказал Петржела.