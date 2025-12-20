Мостовой прокомментировал возвращение Кержакову рекорда по голам за сборную

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за команду.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Нет, не удивлeн. Засчитали? Значит, правильно сделали. Конечно, помню, что Дзюбу вызывали в сборную, чтобы он побил рекорд Кержакова. Вот теперь интересная ситуация. Тогда теперь надо опять вызывать Артeма с каким-нибудь соперником. Но было смешно, когда Дзюба забил Гренаде. Тем более после всего того, что было.

Конфликт с Карпиным был давным-давно, потом вызвали Дзюбу, он забил, и больше не вызывали. Если Кержакову засчитали гол, на следующий год можно вызвать опять Артeма, чтобы он опять забил (смеeтся). Тогда нужно поступить по справедливости – вызвать и Александра Кержакова в сборную. Можно и меня вдобавок на второй тайм (смеeтся)» – сказал Мостовой.