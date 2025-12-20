Спартаковец Барко – в шорт-листе клуба Серии А

К полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко есть интерес в Бразилии. Футболист есть в шорт-листе на усиление у «Крузейро». Об этом сообщил аккаунт Central da Bola в соцсети Х.
За селекцию в «Крузейро» отвечает бывший глава селекционного отдела «Спартака» Жоаким Пинту.
- 26-летний Барко провел в этом сезоне 21 матч за «Спартак», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
- «Спартак» приобрел хавбека у «Ривер Плейт» в 2024 году за 14 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»