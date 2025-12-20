Спартаковец Барко – в шорт-листе клуба Серии А

К полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко есть интерес в Бразилии. Футболист есть в шорт-листе на усиление у «Крузейро». Об этом сообщил аккаунт Central da Bola в соцсети Х.

За селекцию в «Крузейро» отвечает бывший глава селекционного отдела «Спартака» Жоаким Пинту.