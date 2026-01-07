Тарханов назвал лучшего игрока «Спартака» в 2025 году

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Александр Тарханов высказался об игре полузащитника команды Эсекьеля Барко.

«Лучший игрок 2025 года в «Спартаке» – Барко. Он выделяется в составе – мобильный, техничный, с пониманием игры. Поэтому он самый лучший.

Но «Спартак» не станет другим, если он вдруг уйдeт. От одного футболиста ничего не зависит, игра должна быть командной.

В своe время в 92-93 годах все из «Спартака» уехали за рубеж, но Олег Иванович Романцев собрал новую команду и сделал еe чемпионом. Незаменимых нет», – сказал Тарханов.