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  • Кокорин пропустит ближайший матч «Фиорентины» из-за травмы

Кокорин пропустит ближайший матч «Фиорентины» из-за травмы

6 марта 2021, 17:09
33

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму бедра и пропустит матч 26-го тура Серии А против «Пармы». В ближайшее время россиянин пройдет дополнительное обследование.

Встреча с «Пармой» состоится завтра, 7 марта.

  • На этой неделе Кокорин вышел на замену в матче Серии А против «Ромы» (1:2).
  • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор Кокорин принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.

Пранделли: «Ожидания от Кокорина должны быть снижены»

«Спартак» – Кокорину: «Что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?»

Источник: официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Парма Кокорин Александр
Комментарии (33)
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vlad1969
1615041346
Сашок начал.....)))))) как должно было быть))) Спартак МОЛОДЦЫ, ЧТО ТАКОЙ БАЛАСТ СКИНУЛ!!!
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Боцман59rus
1615043608
Кокорин даже ужиная, сидя за столом, может получить травму всех частей тела, существующие ныне и исчезнувшие в процессе эволюции
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neveldomha
1615043776
Кокорин это месть итальянцам за Мвркизио
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Из Твери Леха
1615044302
и будет у Санька погоняло "дояр". подоил свинок, подоит и фиалок.
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slavа0508
1615045350
Ну Сашок молоток,талант прям,не играя получать хорошее бабло,,,
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Бенедиктус
1615046679
Читая новости про Кокорина, я понимаю что руководство Зенита разбирается в футболе лучше Семака и многих болельщиков Зенита. Семак очень рассчитывал на Кокорина, а многие болельщики поддерживали Семака в этом вопросе. Но футбольные профессионалы в руководстве Зенита не пошли на поводу дилетанта Семака и не продлили контракт с Кокориным.
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Фредди
1615047212
Смотрите Скоро!!!Возвращение Легенды На Родину!!!Кого В Этот Раз Накажет Легенда???Предлагаем Ваши Клубы!!!
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сштык
1615047252
знакомые вещи происходят с кокориным, команды меняются и всё повторяется.
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NewLife
1615050219
Стабильность - вот чем силен кокоша
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JTherry
1615050720
купила Фиорентина "игрушку" и не знает, как ею играть... спасибо Капелло и Манчини))
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