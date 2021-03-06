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    Кокорин пропустит ближайший матч «Фиорентины» из-за травмы

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму бедра и пропустит матч 26-го тура Серии А против «Пармы». В ближайшее время россиянин пройдет дополнительное обследование.

    Встреча с «Пармой» состоится завтра, 7 марта.

    • На этой неделе Кокорин вышел на замену в матче Серии А против «Ромы» (1:2).
    • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор Кокорин принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.

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    Источник: официальный сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии37
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      Рейтинг: +20268

      DOCTOR PENALTY 47 секунд назад

      Чё, неудачно встретился в итальянской Кофемании с итальянским Паком? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1783

      vitvik 7 минут назад

      Ногу отсидел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4527

      Cleaner 37 минут назад

      Кокорин пропустит? НУ КУПИЛИ!!!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26781

      oyabun 1 час назад

      Это ж какие дядьки плохие постоянно травмируют нашего Таланта мяча?! А всё почему? Потому что боятся что когда он будет в форме, то затмит всяких там Рональдов и Мессев и их инвестиции не окупятся..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11780

      JTherry 3 часа назад

      купила Фиорентина "игрушку" и не знает, как ею играть... спасибо Капелло и Манчини))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +20929

      Боцман59rus > JTherry 2 часа назад

      Игрушка сама не знает как играть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2784

      neim > Боцман59rus 2 часа назад

      А она и не хочет ничего знать, зачем ? Еще месяца три перекантуется, а там глядишь сезон закончится и новый контракт мутить можно ))). Хоть в Урал, хоть в Уфу, один хрен, это вам не мои 12 тыр. сторожем в школе ))).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11780

      JTherry > Боцман59rus 1 час назад

      Пранделли про Коко говорил, что это "инвестиция в будущее")) видно, не читал мнения российских болельщиков...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20929

      Боцман59rus > JTherry 1 час назад

      Ну да и в паспорт не смотрел, синдром "Ибрагимовича" этому дарованию не грозит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7737

      NewLife 3 часа назад

      Стабильность - вот чем силен кокоша

      5
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      Рейтинг: -1164

      Бoрат 3 часа назад

      Гыгыгы . Санёк в своём репертуаре . Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +175

      Лфшт 3 часа назад

      У 1 е 2 бище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Лфшт 4 часа назад

      ******

      0
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      Рейтинг: +55

      сштык 4 часа назад

      знакомые вещи происходят с кокориным, команды меняются и всё повторяется.

      6
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