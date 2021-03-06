Кокорин пропустит ближайший матч «Фиорентины» из-за травмы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму бедра и пропустит матч 26-го тура Серии А против «Пармы». В ближайшее время россиянин пройдет дополнительное обследование.

Встреча с «Пармой» состоится завтра, 7 марта.

На этой неделе Кокорин вышел на замену в матче Серии А против «Ромы» (1:2).

В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.

С тех пор Кокорин принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.

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