«Зенит» и ЦСКА меняются игроками, Кержаков «забил» еще один гол за сборную, новый претендент на Чалова и другие новости

Вердикт ФИФА по авторству гола Кержакова в ворота Германии в 2005 году.

Зырянов объяснил, почему «Зенит» перестал быть гегемоном.

Реакция Дзюбы на потерю единоличного рекорда по голам за сборную России.

Спартаковец Барко – в шорт-листе клуба Серии А.

«Зенит» и ЦСКА близки к обмену игроками – все стороны готовы.

Назван еще один клуб РПЛ, где Чалов может оказаться зимой.

«Порту» подписал 41-летнего экс-игрока «Динамо», бравшего Лигу чемпионов.

Назван игрок «Зенита», у которого не сложились отношения с Семаком.

«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова.

Стало известно, почему Дивеев согласился перейти в «Зенит».

Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена.