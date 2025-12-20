Агент предложил 2 европейские страны для продолжения карьеры Соболева

Агент Паулу Барбоза считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев мог бы попробовать себя в Европе.
«Думаю, Соболев мог бы найти команду в Турции или Италии. Нападающие такого плана там востребованы.
Думаю, он может заиграть в средних европейских клубах, но и в РПЛ он точно не останется без клуба, если вдруг уйдет из «Зенита». У Соболева уже большой опыт, но, думаю, он останется в чемпионате России», – сказал Барбоза.
- «Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» в августе 2024 год за 10 миллионов евро.
- 28-летний нападающий всего провел за петербуржцев 54 матча, забил 12 голов, сделал 5 ассистов.
- Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.
Источник: «РБ Спорт»