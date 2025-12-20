Агент предложил 2 европейские страны для продолжения карьеры Соболева

Агент Паулу Барбоза считает, что нападающий «Зенита» Александр Соболев мог бы попробовать себя в Европе.

«Думаю, Соболев мог бы найти команду в Турции или Италии. Нападающие такого плана там востребованы.

Думаю, он может заиграть в средних европейских клубах, но и в РПЛ он точно не останется без клуба, если вдруг уйдет из «Зенита». У Соболева уже большой опыт, но, думаю, он останется в чемпионате России», – сказал Барбоза.