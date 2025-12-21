Титов анонсировал отъезд легионеров из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о трансферной политике клуба.

– Сколько бы вы хотели видеть новичков в зимнее трансферное окно и кто сейчас, на ваш взгляд, не соответствует уровню команды?

– Чтобы кого-то купить, надо кого-то продать. Учитывая лимит со следующего сезона, я уверен, что сейчас уже ищут новый клуб многим иностранцам типа Бонгонды, который после травмы не выдержит конкуренцию с Солари. Сейчас будут акцент делать на российских футболистов.

Поэтому два-три иностранца, наверное, точно будут проданы. Вопрос, будет ли спрос на них. Потому что, как правило, продают тех, кто сидит на лавке. То есть здесь опять будут финансовые потери. Хотя учитывая какие зарплаты, то лучше, конечно, отдать дешевле, чем ждать, когда у иностранца закончится контракт.