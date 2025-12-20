Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Титов высказался о потенциальных трансферах Баринова и Батракова в «Спартак»

Титов высказался о потенциальных трансферах Баринова и Батракова в «Спартак»

Вчера, 20:13
3

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов дал комментарий о потенциальном усилении команды.

– «Спартаку» стоит побороться за Батракова и Кисляка или, например, перехватить у ЦСКА Баринова? Или стоит лучше выращивать своих воспитанников?

– Для чего нужна академия? Можно обратить внимание на своих воспитанников, а не тратить миллионы на Батракова или Кисляка. Во-первых, кто их отдаст? А если и согласятся, то это будет баснословный ценник для нашего чемпионата. Если для Европы это 20 млн евро, то в России будут все 30, а возможно, и больше. Но такие деньги уже, по-моему, и «Зенит» не будет платить.

«Локомотив» хочет взять из «Балтики» Максима Петрова. Кого бы вы из калининградской команды хотели бы видеть в «Спартаке»?

– Почему из «Балтики»? Есть футболисты из других клубов. Но учитывая, что будет лимит, надо больше на своих обратить внимание. Потому что на любого игрока, приходящего в «Спартак», тем более российского, оказывается огромное давление. И не каждый с ним справляется. Мы помним примеры Ташаева, Тигиева – люди просто пропадали. Мы уже не знаем, где они играют. Тот же Зиньковский. В «Спартаке» надо быть готовым не только физически, но самое главное психологически.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Команда без чемпионства с 2017 года.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Титов Егор Баринов Дмитрий Батраков Алексей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1766261457
Спартаку нужен 1. Гонду 2. Бориско 3. Типа Августо ((Краснодар) 4. Хороший тренер … На выход Хлусевич, Рябчук, Умяров, Зобнин,Бонгонда и два вратаря.
Ответить
Все новости
  • Читайте нас: 