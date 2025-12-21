Введите ваш ник на сайте
Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения

Сегодня, 01:02

«Реал» в 17-м туре Примеры переиграл дома «Севилью». В день 27-летия у мадридцев отличился Килиан Мбаппе.

С 68-й минуты «Севилья» играла в меньшинстве после удаления Маркао.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на очко, но у каталонцев матч в запасе. «Севилья» занимает девятую строчку.

Испания. Примера. 17 тур
Реал - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Беллингем, 38; 2:0 - К. Мбаппе, 86 (с пенальти).
Удаления: нет - Маркао, 68 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Летний новичок «Реала» задумался о смене команды
Марсело назвал игрока «Барселоны», которого забрал бы в «Реал» 1
Тренер «Реала» прокомментировал победу 3:2 в матче с командой третьего дивизиона 2
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
«Зенит» и ЦСКА меняются игроками, Кержаков «забил» еще один гол за сборную, новый претендент на Чалова и другие новости
01:35
Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения
01:02
Мнение Челестини по обмену Дивеева на Гонду
00:31
7
Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена
Вчера, 23:52
8
Талалаев признался в матерной речи в адрес «Спартака»
Вчера, 23:35
3
Стало известно, почему Дивеев согласился перейти в «Зенит»
Вчера, 23:19
11
Реакция ПАОКа на новость об уходе Чалова в «Зенит»
Вчера, 22:59
2
Агент предложил 2 европейские страны для продолжения карьеры Соболева
Вчера, 22:14
4
Кремль отреагировал на героическую серию пенальти Сафонова
Вчера, 22:04
3
Все новости
Все новости
Фото«Сосьедад» Захаряна назначил американского тренера
Вчера, 22:46
В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»
19 декабря
2
Летний новичок «Реала» задумался о смене команды
19 декабря
Марсело назвал игрока «Барселоны», которого забрал бы в «Реал»
19 декабря
1
Тер Стеген принял решение о будущем в «Барселоне»
19 декабря
Определен фаворит Евро-2028
19 декабря
В «Барселоне» вычислили игрока, сливавшего секретную информацию прессе
19 декабря
1
Левандовски принял важное решение о своем будущем в «Барселоне»
18 декабря
Стали известны дата и место Финалиссимы-2026 между Испанией и Аргентиной
18 декабря
Жена Рафиньи иронично отреагировала на непопадание мужа в сборную года от ФИФА
16 декабря
2
Президент «Барселоны» Лапорта дерзко ответил Пересу
16 декабря
1
Хаби Алонсо озвучил позицию по «делу Негрейры»
16 декабря
«Барселона» нашла усиление обороны в Бундеслиге
15 декабря
1
ФотоОбъявлены номинанты на премию The Best от ФИФА
15 декабря
3
В Испании раскрыли позицию «Реала» по увольнению Хаби Алонсо
15 декабря
Президент «Реала» Перес заявил, что в Испании произошел самый серьезный скандал в современном футболе
15 декабря
1
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна перед открытием зимнего ТО
15 декабря
3
Головин – об игроке «Реала»: «Никогда мне не нравился»
15 декабря
1
Педри побил рекорд Месси в «Барселоне»
15 декабря
Винисиус – о пенальти в матче с «Алавесом»: «Его не назначили, потому что это был я»
15 декабря
Тренер «Алавеса» предложил удалить Винисиуса за симуляцию
15 декабря
ФотоАлонсо высказался об объятиях с Винисиусом
15 декабря
Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»
15 декабря
2
Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду
15 декабря
2
Примера. «Реал» в гостях победил «Алавес»
15 декабря
1
Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»
14 декабря
1
Стало известно, как саудовский принц может инвестировать в «Барселону» 10 миллиардов евро
14 декабря
2
Аршавин оценил ситуацию в «Реале»
14 декабря
1
Все новости
