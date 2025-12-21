Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения

«Реал» в 17-м туре Примеры переиграл дома «Севилью». В день 27-летия у мадридцев отличился Килиан Мбаппе.

С 68-й минуты «Севилья» играла в меньшинстве после удаления Маркао.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на очко, но у каталонцев матч в запасе. «Севилья» занимает девятую строчку.