Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения

«Реал» в 17-м туре Примеры переиграл дома «Севилью». В день 27-летия у мадридцев отличился Килиан Мбаппе.
С 68-й минуты «Севилья» играла в меньшинстве после удаления Маркао.
«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на очко, но у каталонцев матч в запасе. «Севилья» занимает девятую строчку.
Испания. Примера. 17 тур
Реал - Севилья - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Беллингем, 38; 2:0 - К. Мбаппе, 86 (с пенальти).
Удаления: нет - Маркао, 68 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»