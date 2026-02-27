«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона

«Алания» из Второй лиги объявила об отставке главного тренера Спартака Гогниева. Он провел всю предсезонную подготовку.

Футбольный клуб «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба.