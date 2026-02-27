«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона

«Алания» из Второй лиги объявила об отставке главного тренера Спартака Гогниева. Он провел всю предсезонную подготовку.
«Алания» расторгла контракт с главным тренером.
Футбольный клуб «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба.
- Гогниев возглавил команду в сентябре 2024 года.
- Под его руководством клуб провел 45 матчей, одержав 10 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений.
- При Гогниеве «Алания» дважды понизилась в классе. Этому сопутствовали серьезные финансовые проблемы владикавказского клуба, которые ставили под сомнение участие в новом сезоне. Он для «Алании» стартует уже завтра, 28 февраля.
Источник: телеграм-канал «Алании»