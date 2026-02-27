Введите ваш ник на сайте
«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона

Сегодня, 17:44
3

«Алания» из Второй лиги объявила об отставке главного тренера Спартака Гогниева. Он провел всю предсезонную подготовку.

«Алания» расторгла контракт с главным тренером.

Футбольный клуб «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба.

  • Гогниев возглавил команду в сентябре 2024 года.
  • Под его руководством клуб провел 45 матчей, одержав 10 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 25 поражений.
  • При Гогниеве «Алания» дважды понизилась в классе. Этому сопутствовали серьезные финансовые проблемы владикавказского клуба, которые ставили под сомнение участие в новом сезоне. Он для «Алании» стартует уже завтра, 28 февраля.

Еще по теме:
Чемпион России вылетел 2-й раз за полгода
Гогниев увел «Аланию» с поля во время матча 7
Глава «Алании» недоволен поведением Гогниева
Источник: телеграм-канал «Алании»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Алания Гогниев Спартак
