Гогниев увел «Аланию» с поля во время матча

В эти минуты проходит матч 14-го тура группы «Золото» Второй лиги между «Аланией» и «Велесом».
В первом тайме в ворота «Алании» вологодский судья Артем Харин назначил пенальти. Ввиду спорности решения главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел команду с поля.
Через пять минут «Алания» вернулась, опасаясь, вероятно, технического поражения.
Встреча проходит в Грозном на стадионе им. Султана Билимханова, где Гогниева, когда он был игроком дубля «Краснодара», избили местные.
Видео: VK Видео
Источник: «Бомбардир»