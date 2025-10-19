Гогниев увел «Аланию» с поля во время матча

В эти минуты проходит матч 14-го тура группы «Золото» Второй лиги между «Аланией» и «Велесом».

В первом тайме в ворота «Алании» вологодский судья Артем Харин назначил пенальти. Ввиду спорности решения главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел команду с поля.

Через пять минут «Алания» вернулась, опасаясь, вероятно, технического поражения.

Встреча проходит в Грозном на стадионе им. Султана Билимханова, где Гогниева, когда он был игроком дубля «Краснодара», избили местные.

Видео: VK Видео