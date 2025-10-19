Введите ваш ник на сайте
Гогниев увел «Аланию» с поля во время матча

Сегодня, 15:02
6

В эти минуты проходит матч 14-го тура группы «Золото» Второй лиги между «Аланией» и «Велесом».

В первом тайме в ворота «Алании» вологодский судья Артем Харин назначил пенальти. Ввиду спорности решения главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел команду с поля.

Через пять минут «Алания» вернулась, опасаясь, вероятно, технического поражения.

Встреча проходит в Грозном на стадионе им. Султана Билимханова, где Гогниева, когда он был игроком дубля «Краснодара», избили местные.

Видео: VK Видео

Еще по теме:
Глава «Алании» недоволен поведением Гогниева
16-летний игрок «Алании» расплакался после незабитого пенальти – Гогниев успокоил
Гогниева жестко наказали за агрессивное поведение 5
Источник: «Бомбардир»
Велес Алания Гогниев Спартак Харин Артем
Комментарии (6)
Cleaner
1760875734
Неадекват. Гнать его из футбола! Где Гогниев, там всегда грязь, хамство и склоки...(((
Ответить
Play
1760875837
А смысл? Ты уж либо иди до конца и уводи команду совсем, либо не колоти понты.
Ответить
vladik12
1760875950
Давно известно, что Гогниев - обладатель приза "Главный неврастеник российского футбола".
Ответить
Айболид
1760876298
Покурить ходили .
Ответить
Литейный 4 (returned)
1760876555
Это называется Назло кондуктору куплю билет — пойду пешком! Гыгыгы
Ответить
...уефан
1760878423
...сводил поссать свою команду, во всех смыслах...
Ответить
