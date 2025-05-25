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Евсеева уволили из клуба Второй лиги

Сегодня, 12:09
2

«Ленинградец» объявил об увольнении главного тренера Вадима Евсеева.

Сотрудничество прекращено «по ободному согласию».

«Благодарим Вадима Валентиновича за совместную работу, желаем успехов в тренерской карьере!

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шмарко», – написал петербургский клуб.

  • «Ленинградец» в группе «Золото» идет на 6-м месте из 10 команд.
  • Накануне команда дома проиграла «Машуку-КМВ» (1:4).
  • Евсеев был в команде с сентября.

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Источник: телеграм-канал «Ленинградца»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Ленинградец Евсеев Вадим
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1748164312
Ну кто ему сказал что он может стать тренером??? Зачем наврали человеку
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The only one
1748165824
Ну не смог вернуть Ленинградца в 1-ю лигу. Не смог...
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