Евсеева уволили из клуба Второй лиги

«Ленинградец» объявил об увольнении главного тренера Вадима Евсеева.
Сотрудничество прекращено «по ободному согласию».
«Благодарим Вадима Валентиновича за совместную работу, желаем успехов в тренерской карьере!
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шмарко», – написал петербургский клуб.
- «Ленинградец» в группе «Золото» идет на 6-м месте из 10 команд.
- Накануне команда дома проиграла «Машуку-КМВ» (1:4).
- Евсеев был в команде с сентября.
Источник: телеграм-канал «Ленинградца»