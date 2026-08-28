Клуб РПЛ продал участника ЧМ-2026

Нападающий Хазем Мастури перешел из «Динамо Мх» в «Эсперанс».

Он подписал с тунисским клубом контракт на 3 года.

«Благодарим Хазема за выступления в составе «Динамо» и желаем успехов в дальнейшей карьере 👏💙», – говорится в сообщении махачкалинского клуба.

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составила 800 тысяч евро.

29-летний Мастури в этом сезоне провел за махачкалинцев 2 матча. Всего он сыграл за российскую команду в 31 встрече, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.

В составе сборной Туниса на ЧМ-2026 он сыграл в 1 матче и отметился 1 голом.

Также вторая команда «Динамо Мх», выступающая во Второй лиге, дозаявила 17-летнего форварда Хизри Хидиева. Ранее он выступал за «Аланию».