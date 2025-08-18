Гогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев не сдержал эмоции на 18-й минуте матча 5-го тура группы «золото» дивизиона А Второй лиги с «Тюменью» (1:2).

Он выбежал на поле, наорал на арбитра Юрия Матвеева и кидался бутылками на скамейке запасных.

Гогниев посчитал, что судьи не зафиксировали фол у футболиста «Тюмени» перед голом в ворота его команды на 17-й минуте.