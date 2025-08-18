Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги

Гогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги

Сегодня, 13:02
8

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев не сдержал эмоции на 18-й минуте матча 5-го тура группы «золото» дивизиона А Второй лиги с «Тюменью» (1:2).

Он выбежал на поле, наорал на арбитра Юрия Матвеева и кидался бутылками на скамейке запасных.

Гогниев посчитал, что судьи не зафиксировали фол у футболиста «Тюмени» перед голом в ворота его команды на 17-й минуте.

  • Поведение Гогниева будет рассмотрено на заседании КДК РФС.
  • Домашняя для владикавказцев встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Тюмень Алания Гогниев Спартак
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1755511563
)) Одно имя чего стоит.
Ответить
alll-333
1755511739
дисквалификация; на три тура в угол на горох...
Ответить
Anton1969
1755511825
Станкович по сравнению с ним, ангел!!! А я вообще-то думал, что Гогниева уже отлучили от футбола! Он не умеет работать в коллективе!
Ответить
Mirak92
1755512334
Лишить животное лицензии
Ответить
Спартач80
1755515285
Обезьяна... Обезьяна себя ведёт хорошо, а Гогниев - плохое животное, позорит обезьян...
Ответить
ALEXMAN888
1755516966
перепил видимо с вечера...
Ответить
Plyash
1755519488
Обнаглели что-то азиатские ребята .
Ответить
