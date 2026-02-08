«Сибирь» подписала игрока со 156 матчами в РПЛ

Защитник Георгий Зотов покинул «Оренбург» и вернулся в родной Новосибирск. 36-летний игрок подписал контракт с «Сибирью».
«За команду из родного города Георгий Зотов будет выступать впервые.
Приветствуем Георгия в ФК «Сибирь» и желаем достижения всех целей вместе с нашей командой!» – написали новосибирцы.
- У Зотова 156 матчей в РПЛ, 3 гола, 5 ассистов.
- Он выступал за «Локомотив-2», «Металлург-Кузбасс», «Салют», «Металлург» (Донецк), «Анжи», «Кубань», «Крылья Советов» , «Рубин» и «Оренбург».
- Сезон во Второй лиге, где выступает «Сибирь», стартует в феврале.
Источник: телеграм-канал «Сибири»