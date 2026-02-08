«Сибирь» подписала игрока со 156 матчами в РПЛ

Защитник Георгий Зотов покинул «Оренбург» и вернулся в родной Новосибирск. 36-летний игрок подписал контракт с «Сибирью».

«За команду из родного города Георгий Зотов будет выступать впервые.

Приветствуем Георгия в ФК «Сибирь» и желаем достижения всех целей вместе с нашей командой!» – написали новосибирцы.