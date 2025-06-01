«Алания» избежала смерти и сыграет во Второй лиге

Вылетевшая из Первой лиги «Алания» избежала ликвидации. Найдены средства на дальнейшее существование клуба.
«Алания» продолжает жить. В клубе подтвердили бюджет на новый сезон, сотрудникам выплачивают заработную плату. Лицензия получена, причем две. РФС-2 и РФС-3. То есть клуб может играть и в Первой, и во Второй лиге.
Задачи, насколько понимаю, будут определяться позднее. Понятно, что прицел на возвращение в Первую лигу должен быть, притом в короткие сроки», – написал комментатор Первой лиги Владислав Гурджи.
- «Алания» – чемпион России 1995 года.
- Команду возглавляет Спартак Гогниев.
- Новый сезон группы Второй лиги «Золото», где выступает «Алания», стартует в июле.
Источник: телеграм-канал Владислава Гурджи