«Алания» избежала смерти и сыграет во Второй лиге

Вылетевшая из Первой лиги «Алания» избежала ликвидации. Найдены средства на дальнейшее существование клуба.

«Алания» продолжает жить. В клубе подтвердили бюджет на новый сезон, сотрудникам выплачивают заработную плату. Лицензия получена, причем две. РФС-2 и РФС-3. То есть клуб может играть и в Первой, и во Второй лиге.

Задачи, насколько понимаю, будут определяться позднее. Понятно, что прицел на возвращение в Первую лигу должен быть, притом в короткие сроки», – написал комментатор Первой лиги Владислав Гурджи.