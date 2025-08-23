Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Стоял в кустах и мастурбировал»: жена экс-игрока «Спартака» подробно рассказала, как ей пришлось убегать от извращенца

«Стоял в кустах и мастурбировал»: жена экс-игрока «Спартака» подробно рассказала, как ей пришлось убегать от извращенца

Вчера, 13:04
12

Кристина Воропаева, жена защитника «Сибири» Артема Воропаева, рассказала о нападении извращенца.

Это произошло дважды возле детского сада.

«Сегодня произошло страшное. Спустя три часа я не могу отойти от ситуации, пытаюсь записать – у меня сразу слезы градом… Это ужасно, что в светлое время суток прямо около территории детского садика… За тобой может побежать извращенец без штанов.

Господи, спасибо, что я была без сына Матвея. Спасибо, что я смогла убежать.

За мной с Матвеем от калитки дома шел мужчина. Единственное, что я запомнила – он был в очках, синей ветровке и худой. Он шел за нами по пятам до садика. Медленнее мы – медленнее он, быстрее мы – быстрее он.

Потом мы пробыли с Матвеем в саду минут 30-40, вышли, а мужчина стоял и ждал нас будто (надеюсь, это совпадение), после чего продолжил идти за нами. Мы по итогу уехали, а этот клоун стоял в гаражах-кустах и мастурбировал», – так описала первую встречу Кристина.

«Сейчас происходит еще страшнее, то, что я не могла представить даже в страшном сне… Я шла за Матвеем в садик и записывала кружок в телеграме нашей няне Ане (мы общаемся и поддерживаем дружеские отношения после переезда с Тюмени), и в этот момент я шла вдоль детского садика (не нашего), вдоль забора. Там есть заросли, что-то типа леса… И склон (я неоднократно говорила, что боюсь там ходить, а тем более после ситуации 13.08).

И сегодня я шла одна. Спасибо, Господи, что я шла одна. А не с Матвеем.

Там достаточно большой склон и очень узкая, не ровная дорожка. На этом склоне есть лестница, а снизу несколько построек старых сараев… За мной побежал мужчина без одежды снизу.

Я благодарна Богу, что я смогла убежать. Но я испытала безумный стресс, до сих пор я не могу не плакать. Это страшно, безумно страшно. События происходят, на секунду, вдоль забора детского сада. Берегите себя», – написала Воропаева.

  • Девушка написала заявление в полицию.
  • Воропаев в «Сибири» с лета.
  • 25-летний Артем – рекордсмен «Спартака-2» по количеству матчей.

Еще по теме:
Зобнин обновил рекорд «Спартака» 3
Болельщики «Спартака» массово застряли в Казани 2
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом» 14
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Сибирь Спартак Воропаев Артем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1755943627
Дзюбан опять спалился.
Ответить
Спартaк
1755944074
бомбардир уже не знает че писать.
Ответить
АлексМак
1755944471
тема про футбол...
Ответить
Burtaze
1755944763
Самый популярный клуб России Спартак.., даже додики дрочат на жён бывших спартаковцев..Жёны игроков других клубов обделены таким вниманием..
Ответить
АЛЕКС 58
1755944805
Как не хватало таких новостей! Давай Бомбардир,жги круче!
Ответить
andr45
1755946997
Яркие воспоминания) Но зато этому м*даку следовало упомянуть ни к селу, но к Пи*еру «Спартака» Явно заголовок придумала бабенка)))
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755949888
может ДЗЮБА был ???? ПОМОГЛА БЫ ЕМУ ....
Ответить
Айболид
1755954253
В честь "триумфа" в Казани и новости сегодня "праздничные" .
Ответить
subbotaspartak
1755955835
Бомбардир принимает заявы вместо МВД? С победой Спартак.
Ответить
Томик
1755957378
Нашли что выносить на суд читателей. Вы лучше слово "бо.мж" перестаньте запикивать.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Победы «Спартака», «Зенита» и «Динамо», уникальный рекорд Роналду, предложение по Баринову из Европы и другие новости
01:55
Реакция Мостового на возвращение Миранчука в Россию
01:40
«Зенит» обновил два рекорда, касающихся пенальти
01:27
2
«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма
01:11
1
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
01:00
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Леванте» (3:2) благодаря автоголу на 91-й минуте
00:36
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
00:21
ФотоСемак получил подарок от Миллера
Вчера, 23:59
3
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
Вчера, 23:29
2
Все новости
Все новости
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
01:00
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
00:21
Карпин высказался о дебюте Миранчука за «Динамо»
00:12
ФотоСемак получил подарок от Миллера
Вчера, 23:59
3
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
Вчера, 23:29
2
ВидеоПальцев: «Такие пенальти ставят только в Питере»
Вчера, 23:11
5
«Локомотив» назвал АЕКу цену на Баринова
Вчера, 23:00
РПЛ. «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0) в дебютном матче Миранчука
Вчера, 22:44
2
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:43
Зобнин обновил рекорд «Спартака»
Вчера, 22:22
3
Баринов может уехать в Грецию
Вчера, 21:55
6
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над «Ростовом»
Вчера, 21:45
6
Болельщики «Спартака» массово застряли в Казани
Вчера, 21:25
2
Реакция Альбы на спасение «Ростова» в матче с «Локо»
Вчера, 21:05
4
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 20:48
14
Генич двумя словами отреагировал на камбэк «Ростова» в матче с «Локо»
Вчера, 20:37
7
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:32
3
РПЛ. «Ростов» на 98-й минуте ушел от поражения от «Локомотива» (3:3) благодаря Роналдо
Вчера, 20:31
38
В «Ахмате» прокомментировали прогресс при Черчесове
Вчера, 19:53
Семак прокомментировал странную реакцию Глушенкова на гол
Вчера, 19:35
5
ВидеоГлушенков не стал праздновать гол в ворота «Динамо Мх» – игроки «Зенита» отреагировали
Вчера, 19:11
14
Реакция тренера «Динамо Мх» на 0:4 от «Зенита»
Вчера, 19:04
Семак прокомментировал разгром «Динамо Мх»
Вчера, 18:57
ВидеоРечь тренера «Динамо Мх» в раздевалке после 0:4 от «Зенита»
Вчера, 18:48
Реакция Литвинова на интерес «Зенита»
Вчера, 18:42
7
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»
Вчера, 18:30
2
Антон Миранчук рассказал, почему решил вернуться в Россию
Вчера, 18:20
7
РПЛ. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0) и поднялся в топ-5
Вчера, 18:10
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 