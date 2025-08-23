«Стоял в кустах и мастурбировал»: жена экс-игрока «Спартака» подробно рассказала, как ей пришлось убегать от извращенца

Кристина Воропаева, жена защитника «Сибири» Артема Воропаева, рассказала о нападении извращенца.

Это произошло дважды возле детского сада.

«Сегодня произошло страшное. Спустя три часа я не могу отойти от ситуации, пытаюсь записать – у меня сразу слезы градом… Это ужасно, что в светлое время суток прямо около территории детского садика… За тобой может побежать извращенец без штанов.

Господи, спасибо, что я была без сына Матвея. Спасибо, что я смогла убежать.

За мной с Матвеем от калитки дома шел мужчина. Единственное, что я запомнила – он был в очках, синей ветровке и худой. Он шел за нами по пятам до садика. Медленнее мы – медленнее он, быстрее мы – быстрее он.

Потом мы пробыли с Матвеем в саду минут 30-40, вышли, а мужчина стоял и ждал нас будто (надеюсь, это совпадение), после чего продолжил идти за нами. Мы по итогу уехали, а этот клоун стоял в гаражах-кустах и мастурбировал», – так описала первую встречу Кристина.

«Сейчас происходит еще страшнее, то, что я не могла представить даже в страшном сне… Я шла за Матвеем в садик и записывала кружок в телеграме нашей няне Ане (мы общаемся и поддерживаем дружеские отношения после переезда с Тюмени), и в этот момент я шла вдоль детского садика (не нашего), вдоль забора. Там есть заросли, что-то типа леса… И склон (я неоднократно говорила, что боюсь там ходить, а тем более после ситуации 13.08).

И сегодня я шла одна. Спасибо, Господи, что я шла одна. А не с Матвеем.

Там достаточно большой склон и очень узкая, не ровная дорожка. На этом склоне есть лестница, а снизу несколько построек старых сараев… За мной побежал мужчина без одежды снизу.

Я благодарна Богу, что я смогла убежать. Но я испытала безумный стресс, до сих пор я не могу не плакать. Это страшно, безумно страшно. События происходят, на секунду, вдоль забора детского сада. Берегите себя», – написала Воропаева.