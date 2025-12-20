Ташуев прокомментировал готовящийся трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Бывший главный тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о переговорах ЦСКА и «Локомотива» по трансферу Дмитрия Баринова.

– Дмитрий Баринов сбалансирует центр поля ЦСКА?

– Там уже есть Обляков, Кисляк. Куда Баринова ставить? Есть вариант поднять выше Матвея Кисляка. Там Матвей будет двигать мяч, как Барко в «Спартаке». Все от тренера зависит.