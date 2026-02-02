Французский журналист заявил, что Сафонов стал безоговорочно основным вратарем «ПСЖ»

Бывший заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер определил статус Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сафонов накануне отразил пенальти в матче со «Страсбуром» (2:1).

Матвея признали лучшим в игре.

«ПСЖ» вышел в лидеры Лиги 1.

«Сафонов сейчас номер один. Без сомнения. И он останется номером один, пока будет играть так же. Но любая ошибка снова сделает Люка Шевалье вариантом для Энрике на это место.

Конечно, Шевалье сейчас недоволен. Он считается самым многообещающим молодым французским вратарем, номером один в будущем. Он пришел в «ПСЖ» не сидеть на скамейке запасных. Игроки, которые говорят, что им неважно, как они играют, и что главное – это команда, лгут!» – сказал Леклер.