Черданцев рассказал, что трижды мог погибнуть

Вчера, 14:28
15

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев вспомнил об опасных ситуациях, которые могли привести к его гибели.

По словам журналиста, речь идет о двух ДТП и одной несостоявшейся авиакатастрофе.

«Самолeт падал раз вместе со мной. Машина меня сбила в 10-м классе, я сделал сальто в воздухе от удара, пролетел метров 20, встал и пошeл домой.

Спас футбол. Я успел перед ударом машины как-то по-спортивному сгруппироваться, отделался ушибами. Только дома обнаружил, что босиком пришeл: подошвы обуви на обеих ногах оторвало. А ноги на месте. Удивительно!

Другой раз на крыше микроавтобуса по Ленинградскому проспекту ехали. Зимой занесло на приличной скорости машину, она перевернулась и поехала на крыше. Я не за рулeм был, сидел сзади, если бы вынесло на встречку, вряд ли бы мы сегодня разговаривали.

У меня есть хорошее качество, которое позволяет мне выживать – в переносном смысле. У меня короткая память на плохое. Я не злопамятный ни по отношению к людям, ни к событиям.

Если что-то нехорошее и тревожное было, то оно прошло – и слава богу. Я не хочу к этому возвращаться. Жизнь идeт своим чередом. Всe нормально», – рассказал Черданцев.

  • Комментатор в профессии с прошлого века.
  • На «Матч ТВ» Черданцев со дня основания в 2015 году.
  • Уроженец Москвы комментирует матчи, ведет программы.

Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1770032412
Ну ладно, не буду шутить на эту тему
Ответить
Красногвардейчик
1770032474
От коллекторов Ипотеку не платил))
Ответить
Красногвардейчик
1770032698
я сделал сальто в воздухе от удара, пролетел метров 20, встал и пошeл домой. ============= Звездит как дышит))) чтобы человек пролетел 20 метров, нужен приличный удар машиной...он не только бы домой не пошёл, но и вряд ли сейчас ходил бы, если выжил
Ответить
шахта Заполярная
1770034140
Гав но не тонет, не горит.
Ответить
...уефан
1770035226
...нормальный мужик, если его действительно от невозврата отделили миллиметры, секунды и ЧТО-ТО ещё, не будет о таковом говорить. Причин несколько - 1) не тревожить своих близких. 2) не близким это по барабану. 3) следущий раз может не прокатить...
Ответить
Цугундeр
1770035867
)) И ни одной пьяной драки?!) И чем тогда хвастаться?))
Ответить
rash1959
1770036030
Любой мужчина это ребёнок СЛУЧАЙНО доживший до взрослых лет. Пусть каждый вспомнит своё детство.
Ответить
DMитрий
1770037856
Ну хорош Терминатора пересказывать. Сказал бы просто - любимый мой фильм.
Ответить
Интерес
1770038897
"...ах,зачем ты, сво?лочь, вместе с танком не сгорел"?
Ответить
рылы
1770041034
когда нажрётся - рассказ сократится до "я как-то раз летел на крыше самолёта, он упал, а я пошёл домой"
Ответить
