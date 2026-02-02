Черданцев рассказал, что трижды мог погибнуть

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев вспомнил об опасных ситуациях, которые могли привести к его гибели.

По словам журналиста, речь идет о двух ДТП и одной несостоявшейся авиакатастрофе.

«Самолeт падал раз вместе со мной. Машина меня сбила в 10-м классе, я сделал сальто в воздухе от удара, пролетел метров 20, встал и пошeл домой.

Спас футбол. Я успел перед ударом машины как-то по-спортивному сгруппироваться, отделался ушибами. Только дома обнаружил, что босиком пришeл: подошвы обуви на обеих ногах оторвало. А ноги на месте. Удивительно!

Другой раз на крыше микроавтобуса по Ленинградскому проспекту ехали. Зимой занесло на приличной скорости машину, она перевернулась и поехала на крыше. Я не за рулeм был, сидел сзади, если бы вынесло на встречку, вряд ли бы мы сегодня разговаривали.

У меня есть хорошее качество, которое позволяет мне выживать – в переносном смысле. У меня короткая память на плохое. Я не злопамятный ни по отношению к людям, ни к событиям.

Если что-то нехорошее и тревожное было, то оно прошло – и слава богу. Я не хочу к этому возвращаться. Жизнь идeт своим чередом. Всe нормально», – рассказал Черданцев.