Талалаев признался в матерной речи в адрес «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поведении в ноябрьском матче со «Спартаком» (1:0).

– Вы действительно сказали скамейке «Спартака» в эпизоде со своей красной карточкой: «*** [Фиг] вы выиграете!»?

– Там все расшифровали по губам, так что отказываться от этих слов не стоит. Тем более что жизнь подтвердила их справедливость. Со своего новогиреевского детства придерживаюсь правила, что если мужчина что-то сказал, то должен обязательно это выполнить.