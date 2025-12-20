Кержаков прокомментировал возможное возвращение в сборную России

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков готов вернуться в команду.

Сегодня стало известно, что Кержаков вернулся в рекордсмены сборной России по голам.

Теперь в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Разговоры в СМИ о моем вызове были и этой весной, но в матче с Гренадой я довольствовался лишь символическим ударом по мячу.

Исходя из этого, следующей весной я хочу отыграть весь матч целиком», – сказал Кержаков.