Умер 45-летний бронзовый призер в составе «Зенита»

Стало известно о смерти российского нападающего Дмитрия Акимова.
Он умер в возрасте 45 лет. Причина пока неизвестна.
- Акимов – воспитанник петербургской «Смены». В его активе 5 матчей за главную команду «Зенита» и бронзовые медали чемпионата России-2001.
- Форвард также выступал за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», «Сибирь», «Ростов» и «Факел».
- Акимов – лучший бомбардир в истории «Сибири» (131 гол в 214 матчах) и третий бомбардир в истории Первой лиги (127 мячей).
Источник: «Бомбардир»