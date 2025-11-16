Стал известен победитель Второй лиги в осенней части сезона

«Велес» дома выиграл у «Машука-КМВ» со счетом 1:0 в 18-м туре группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и стал победителем осенней части сезона.

По итогам первого этапа турнира московский клуб набрал 33 очка. Второе место занял «Волгарь» с 32 баллами. Третьим стал ивановский «Текстильщик» с 30 очками, опередив по дополнительным показателям «Машук-КМВ».

«Велес», «Волгарь» и «Текстильщик» стали претенедентами на участие в стыковых матчах за место в Первой лиге, которые должны пройти в следующем году по окончании весенней части сезона.

«Тюмень», «Динамо Киров», «Алания» и московское «Динамо-2» заняли в группе «Золото» места с 7-го по 10-е и выбыли в группу «Серебро».

На их место придут «Родина-2», занявшая первое место в «Серебре», а также расположившиеся за ней в таблице «Калуга», «Торпедо Миасс» и омский «Иртыш».

Выбыли из «Серебра» в дивизион Б Второй лиги курский «Авангард» и «Муром». Они заняли в группе 7-е и 8-е места.

Сейчас известны 3 клуба, которые придут им на смену. Это победители своих групп в дивизионе Б – «Зенит-2», «Динамо Бр», которое возглавляет Андрей Канчельскис, и «Амкар-Пермь».