Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стал известен победитель Второй лиги в осенней части сезона

Стал известен победитель Второй лиги в осенней части сезона

Сегодня, 17:09

«Велес» дома выиграл у «Машука-КМВ» со счетом 1:0 в 18-м туре группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и стал победителем осенней части сезона.

По итогам первого этапа турнира московский клуб набрал 33 очка. Второе место занял «Волгарь» с 32 баллами. Третьим стал ивановский «Текстильщик» с 30 очками, опередив по дополнительным показателям «Машук-КМВ».

«Велес», «Волгарь» и «Текстильщик» стали претенедентами на участие в стыковых матчах за место в Первой лиге, которые должны пройти в следующем году по окончании весенней части сезона.

«Тюмень», «Динамо Киров», «Алания» и московское «Динамо-2» заняли в группе «Золото» места с 7-го по 10-е и выбыли в группу «Серебро».

На их место придут «Родина-2», занявшая первое место в «Серебре», а также расположившиеся за ней в таблице «Калуга», «Торпедо Миасс» и омский «Иртыш».

Выбыли из «Серебра» в дивизион Б Второй лиги курский «Авангард» и «Муром». Они заняли в группе 7-е и 8-е места.

Сейчас известны 3 клуба, которые придут им на смену. Это победители своих групп в дивизионе Б – «Зенит-2», «Динамо Бр», которое возглавляет Андрей Канчельскис, и «Амкар-Пермь».

  • Еще в одной группе дивизиона Б перед последним туром, который пройдет 22 ноября, лидирует «Динамо Ставрополь».
  • В группе «Серебро» дивизиона А весной вновь будет выступать 10 команд.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Машук-КМВ Велес Текстильщик Волгарь Динамо Киров
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой? Отвечайте и выигрывайте призы
7
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
19:47
«Ситуация двигается»: Кержаков – о возвращении рекорда по голам за сборную России
19:34
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
19:26
Отбор ЧМ-2026. Португалия уничтожила Армению (9:1) и пробилась в основную стадию турнира
18:55
7
Барриос рассказал о конфликте с Соболевым
18:38
3
Кругового удивила отставка Станковича в «Спартаке»: «Впервые вижу такое»
18:27
1
Тюкавин высказался об уходе Карпина из «Динамо»
18:01
1
Барриос назвал игрока «Зенита», которым восхищается – он русский
17:40
1
В «Целе» высказались о возможном уходе Риеры в «Спартак»
17:30
Все новости
Все новости
Стал известен победитель Второй лиги в осенней части сезона
17:09
Чемпион России вылетел 2-й раз за полгода
2 ноября
Экс-игрок «Реала» и «Алании» перенес инсульт
19 октября
ВидеоВоспитанник «Зенита», выступающий за «Аланию», отказался отбивать пенальти – «Велес» забил в пустые ворота
19 октября
3
ВидеоГогниев увел «Аланию» с поля во время матча
19 октября
7
Глава «Алании» недоволен поведением Гогниева
7 сентября
ВидеоГогниева жестко наказали за агрессивное поведение
20 августа
5
ВидеоГогниев наорал на судью и кинул бутылку в своего игрока в матче Второй лиги
18 августа
12
«Тюмени» предстоит сделать 900-километровый крюк, чтобы попасть домой после матча в Иваново
21 июля
3
«Динамо-2» 1,5 суток не может вылететь из Новосибирска
21 июля
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
11 июля
1
Фото«Кубань» утвердила экс-спартаковца на пост главного тренера
18 июня
1
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
15 июня
ВидеоВо Второй лиге матч прервали на час из-за погасшего освещения, полевой игрок пропустил после штрафного
15 июня
Видео«Челябинску» для выхода в Первую лигу нужно было проиграть матч – и он проиграл
15 июня
7
ФотоОпределился второй клуб, вышедший в Первую лигу России
8 июня
7
«Алания» избежала смерти и сыграет во Второй лиге
1 июня
ВидеоТренер чемпионского «Спартака» сбежал с пресс-конференции после матча Второй лиги
31 мая
1
Фото«Спартак» из Костромы впервые в истории вышел в Первую лигу России
29 мая
2
Евсеева уволили из клуба Второй лиги
25 мая
2
ФотоЧетвертьфиналист ЧМ-2018 покинул «Велес» из Второй лиги
29 апреля
ВидеоВ матче Второй лиги началась потасовка после грубого удара в лицо
19 апреля
1
Клуб Второй лиги ищет игрокам стилиста – известен размер зарплаты
1 апреля
ВидеоИгрок «Велеса» двумя словами ответил на все вопросы журналиста после матча
24 марта
3
Экс-футболист «Спартака» возглавил «Кубань»
17 марта
5
Кутепов: «Звезды – это Киркоров и его коллеги, а мы, футболисты, просто работяги»
22 февраля
5
ВидеоЕвсеев побыл вратарем на тренировке «Ленинградца»
15 февраля
Клуб из Второй лиги потратил более 300 тысяч евро на сборы в Турции
13 февраля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 