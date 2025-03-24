Игрок «Велеса» двумя словами ответил на все вопросы журналиста после матча

Вингер «Велеса» Евгений Песиков после матча 4-го тура группы «Золото» дивизиона А Второй лиги с «Машуком-КМВ» (2:3) ответил на все вопросы журналиста двумя словами.

– Евгений, 2:0 вели, что пошло не так?

– Не знаю.

– Может, в какой-то момент что-то сломалось в игре вашей команды?

– Не знаю.

– Что не получилось во втором тайме, чтобы сравнять счет и отыграться?

– Не знаю.