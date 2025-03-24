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  • Игрок «Велеса» двумя словами ответил на все вопросы журналиста после матча

Игрок «Велеса» двумя словами ответил на все вопросы журналиста после матча

Сегодня, 15:18
3

Вингер «Велеса» Евгений Песиков после матча 4-го тура группы «Золото» дивизиона А Второй лиги с «Машуком-КМВ» (2:3) ответил на все вопросы журналиста двумя словами.

– Евгений, 2:0 вели, что пошло не так?

– Не знаю.

– Может, в какой-то момент что-то сломалось в игре вашей команды?

– Не знаю.

– Что не получилось во втором тайме, чтобы сравнять счет и отыграться?

– Не знаю.

  • Песиков забил один из голов «Велеса» в этом матче.
  • Команда из Домодедово занимает 8-е место в турнире с 4 очками после 4 матчей. «Машук-КМВ» набрал столько же баллов и поднялся на 7-ю позицию.

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Источник: телеграм-канал «LEON — Вторая Лига А»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Машук-КМВ Велес Песиков Евгений
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Комментарии (3)
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Айболид
1742819021
Незнайка
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...короче
1742821121
...универсальный ключ взламывает любую дверь, универсальный ответ взрывает любой мозг...
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russkiisergei
1742821313
баран бараном
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