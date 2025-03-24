Игрок «Велеса» двумя словами ответил на все вопросы журналиста после матча

Вингер «Велеса» Евгений Песиков после матча 4-го тура группы «Золото» дивизиона А Второй лиги с «Машуком-КМВ» (2:3) ответил на все вопросы журналиста двумя словами.
– Евгений, 2:0 вели, что пошло не так?
– Не знаю.
– Может, в какой-то момент что-то сломалось в игре вашей команды?
– Не знаю.
– Что не получилось во втором тайме, чтобы сравнять счет и отыграться?
– Не знаю.
- Песиков забил один из голов «Велеса» в этом матче.
- Команда из Домодедово занимает 8-е место в турнире с 4 очками после 4 матчей. «Машук-КМВ» набрал столько же баллов и поднялся на 7-ю позицию.
Источник: телеграм-канал «LEON — Вторая Лига А»