Раскрыт размер зарплат во Второй лиге

Бывший игрок казанского «Сокола» Александр Циберкин раскрыл зарплаты в турнире.

«Вторая лига – очень разная с точки зрения условий. Например, в дивизионе Б есть клуб КДВ из Томска – там зарплаты от 100 тысяч до полумиллиона. Плюс премии – насколько знаю, 50 тысяч за победу. А средние цифры по Второй лиге – от 50 тысяч рублей у молодых футболистов до 200 тысяч у лидеров. Премии – 20-25 тысяч.

Нам, футболистам, не на что жаловаться. Люди могут на заводе 100 тысяч зарабатывать, трудясь 10-12 часов в день. А то и больше. Крепкий футболист будет получать 150 тысяч, уделяя любимому делу 3-4 часа в день», – сказал Циберкин.