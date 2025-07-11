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Раскрыт размер зарплат во Второй лиге

Вчера, 21:37
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Бывший игрок казанского «Сокола» Александр Циберкин раскрыл зарплаты в турнире.

«Вторая лига – очень разная с точки зрения условий. Например, в дивизионе Б есть клуб КДВ из Томска – там зарплаты от 100 тысяч до полумиллиона. Плюс премии – насколько знаю, 50 тысяч за победу. А средние цифры по Второй лиге – от 50 тысяч рублей у молодых футболистов до 200 тысяч у лидеров. Премии – 20-25 тысяч.

Нам, футболистам, не на что жаловаться. Люди могут на заводе 100 тысяч зарабатывать, трудясь 10-12 часов в день. А то и больше. Крепкий футболист будет получать 150 тысяч, уделяя любимому делу 3-4 часа в день», – сказал Циберкин.

  • Вторая лига России сейчас состоит из Лиги А и Лиги Б.
  • Лига А разделена на группы «Золото» и «Серебро».
  • Циберкин получил дисквалификацию за ставки.

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Источник: Спортс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Сокол Казань Циберкин Александр
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Комментарии (2)
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1752262715
Циберкин получил дисквалификацию за ставки.------- По ходу маловато ему было зарплаты.Хотел на ставках увеличить.
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Интерес
1752263270
Спасибо Циберкину за раскрытие уровня нищеты социально важных специалистов народного хозяйства.
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