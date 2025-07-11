Раскрыт размер зарплат во Второй лиге

Бывший игрок казанского «Сокола» Александр Циберкин раскрыл зарплаты в турнире.
«Вторая лига – очень разная с точки зрения условий. Например, в дивизионе Б есть клуб КДВ из Томска – там зарплаты от 100 тысяч до полумиллиона. Плюс премии – насколько знаю, 50 тысяч за победу. А средние цифры по Второй лиге – от 50 тысяч рублей у молодых футболистов до 200 тысяч у лидеров. Премии – 20-25 тысяч.
Нам, футболистам, не на что жаловаться. Люди могут на заводе 100 тысяч зарабатывать, трудясь 10-12 часов в день. А то и больше. Крепкий футболист будет получать 150 тысяч, уделяя любимому делу 3-4 часа в день», – сказал Циберкин.
- Вторая лига России сейчас состоит из Лиги А и Лиги Б.
- Лига А разделена на группы «Золото» и «Серебро».
- Циберкин получил дисквалификацию за ставки.
Источник: Спортс