Во Второй лиге матч прервали на час из-за погасшего освещения, полевой игрок пропустил после штрафного

Матч 18-го тура группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги «Динамо Вл» – «Динамо-2» во Владивостоке был остановлен на 69-й минуте из-за погасшей мачты освещения на стадионе. После этого игроки более получаса перекатывали мяч по полю в ожидании решения проблемы.

«Болельщикам хватило терпения минут на 20, и они стали постепенно расходиться. А вот командам пришлось ждать больше часа, чтобы продолжить встречу», – сообщает телеграм-канал Sport Baza.

После возобновления игры команды обменялись забитыми голами, а встреча в итоге завершилась ничьей 1:1.

В другом матче в том же турнире «Динамо Киров» дома принимало «Сибирь».

При счете 0:1 в пользу новосибирцев у хозяев с поля на 78-й минуте был удален вратарь Денис Еремеев.

В ворота «Динамо» встал полевой игрок, но на 85-й минуте он пропустил гол после удара полузащитника «Сибири» Владимира Марухина. Этот мяч оказался победным, поскольку в оставшееся время хозяева смогли отыграть один мяч. «Сибирь» одержала победу со счетом 2:1.