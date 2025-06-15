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  • Во Второй лиге матч прервали на час из-за погасшего освещения, полевой игрок пропустил после штрафного

Во Второй лиге матч прервали на час из-за погасшего освещения, полевой игрок пропустил после штрафного

Вчера, 18:55

Матч 18-го тура группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги «Динамо Вл» – «Динамо-2» во Владивостоке был остановлен на 69-й минуте из-за погасшей мачты освещения на стадионе. После этого игроки более получаса перекатывали мяч по полю в ожидании решения проблемы.

«Болельщикам хватило терпения минут на 20, и они стали постепенно расходиться. А вот командам пришлось ждать больше часа, чтобы продолжить встречу», – сообщает телеграм-канал Sport Baza.

После возобновления игры команды обменялись забитыми голами, а встреча в итоге завершилась ничьей 1:1.

В другом матче в том же турнире «Динамо Киров» дома принимало «Сибирь».

При счете 0:1 в пользу новосибирцев у хозяев с поля на 78-й минуте был удален вратарь Денис Еремеев.

В ворота «Динамо» встал полевой игрок, но на 85-й минуте он пропустил гол после удара полузащитника «Сибири» Владимира Марухина. Этот мяч оказался победным, поскольку в оставшееся время хозяева смогли отыграть один мяч. «Сибирь» одержала победу со счетом 2:1.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Динамо-2 Динамо Вл Динамо Киров Сибирь
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