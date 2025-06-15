Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги

По итогам матчей 18-го тура группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги стали известны 4 команды, которые начнут сезон-2025/26 в группе «Золото».

Ими стали ивановский «Текстильщик», занявший 1-е место с 38 очками, новосибирская «Сибирь» (2-е место, 35 очков), «Динамо Киров» (3-е, 31) и московское «Динамо-2» (4-е, 26).

Из группы «Золото» в «Серебро» в свою очередь выбыли московский «Велес» (7-е место в группе «Золото» с 24 очками после 18 матчей), краснодарская «Кубань» (8-е, 17 очков), московская «Родина-2» (9-е, 16) и «Торпедо Миасс» (10-е, 12).

«Муром», который остался в «Серебре» 9-м, и «Форте», который закончил турнир 10-м, стали претендентами на участие в стыковых матчах за сохранение места в этой группе в первой части турнира сезона-2025/26. Осенью они могут вылететь в дивизион Б.