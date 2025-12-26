Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» хочет купить лучшего опорника РПЛ

26 декабря, 19:57
27

«Зенит» возобновил предметный интерес к Александру Черникову из «Краснодара».

Весь спортивный блок петербургского клуба выступает за трансфер 25-летнего полузащитника, поскольку считает его лучшим опорником РПЛ.

«Краснодар» оценивает собственного воспитанника в 15 миллионов евро, но пока южане не намерены продавать своих лидеров.

  • В этом сезоне Черников оформил 1+1 в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • Контракт хавбека с «Краснодаром» действует до 2029 года
  • Александр провел 5 игр в составе сборной России.

Еще по теме:
10 самых дорогих российских игроков 1
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком» 9
Карпин не взял пять футболистов сборной России на матч с Катаром 9
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Черников Александр
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1766771109
Ага ,хочет .))) "Новость" даже не уровня #ванькикарпова#.
Ответить
Дубина
1766772277
Не бакланы лучше цыгана струсят с пальмы бразильской(((
Ответить
k611
1766781422
На счёт лучшего опорника весьма спорное утверждение...
Ответить
boris63
1766800947
Хочет, это не говорит о том, что сможет. Да и далеко не лучший он.
Ответить
АЛЕКС 58
1766809861
Где лучший? На Озоне? Лучший костолом!
Ответить
Garrincha58
1766812906
зачем "лучшему" опорнику переходить в не лучший клуб хотя на счёт лучшего тут большие сомнения однако
Ответить
Foxitkuban
1766817160
Сколько завистников в комментариях)))
Ответить
АлексМак
1766913527
какой же он лучший? Кто-то пиарит.
Ответить
Otec Onufrij
1766947881
На мой взгляд лучший опорник РПЛ Иву из Рубина
Ответить
Алим Терек
1766952209
шляпа
Ответить
Главные новости
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
6
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
10
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»
20:44
1
Сафонов одним прилагательным описал 2025 год для российского футбола
19:35
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»
18:15
Дюков высказался о возможных матчах России с США
17:49
2
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
10
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
17:03
2
РФС принял важное решение по «Балтике»
16:41
3
Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
16:16
5
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
16:01
5
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
15:50
2
Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ
15:43
5
Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»
15:36
31
Отец Даку назвал клуб, в котором форвард будет играть во второй части сезона
15:25
2
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
15:15
6
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
15:09
Семин отреагировал на назначение Евсеева главным тренером «Динамо Мх»
14:56
3
Егоров назвал российского игрока, который сейчас стоил бы 100 миллионов
14:09
2
ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего
13:54
21
Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените»
13:36
1
«Динамо» рассмотрит подписание бывших тренеров ЦСКА и «Зенита»
13:29
Стало известно новое место работы Кержакова
13:24
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера
13:14
6
30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА
13:04
3
Подробности контракта Евсеева с клубом РПЛ
12:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 