«Зенит» хочет купить лучшего опорника РПЛ

«Зенит» возобновил предметный интерес к Александру Черникову из «Краснодара».

Весь спортивный блок петербургского клуба выступает за трансфер 25-летнего полузащитника, поскольку считает его лучшим опорником РПЛ.

«Краснодар» оценивает собственного воспитанника в 15 миллионов евро, но пока южане не намерены продавать своих лидеров.