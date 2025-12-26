«Зенит» хочет купить лучшего опорника РПЛ

«Зенит» возобновил предметный интерес к Александру Черникову из «Краснодара».
Весь спортивный блок петербургского клуба выступает за трансфер 25-летнего полузащитника, поскольку считает его лучшим опорником РПЛ.
«Краснодар» оценивает собственного воспитанника в 15 миллионов евро, но пока южане не намерены продавать своих лидеров.
- В этом сезоне Черников оформил 1+1 в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Контракт хавбека с «Краснодаром» действует до 2029 года
- Александр провел 5 игр в составе сборной России.
Источник: Legalbet