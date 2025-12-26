Карпин не оправдал ожиданий Тюкавина: «Вышло наоборот»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о работе с Валерием Карпиным в московской команде.

Столичный клуб назначил тренера в июне.

17 ноября он подал в отставку по собственному желанию.

Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.

«Назначение Карпина – отдельная тема. Были мысли, что Валерий Георгиевич может прийти к нам. Конечно, верил, что с ним поборемся за чемпионство.

Ожидал, что будем рвать, носиться, выигрывать. Но вышло наоборот. До сих пор не могу найти ответ, что именно не получилось.

Ответ не нашелся даже в разговорах с игроками: футболисты сильнейшие, все условия есть. Но что-то пошло не так», – написал Тюкавин в своем блоге на Спортсе’‘.