Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин не оправдал ожиданий Тюкавина: «Вышло наоборот»

Сегодня, 17:55
2

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о работе с Валерием Карпиным в московской команде.

  • Столичный клуб назначил тренера в июне.
  • 17 ноября он подал в отставку по собственному желанию.
  • Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.

«Назначение Карпина – отдельная тема. Были мысли, что Валерий Георгиевич может прийти к нам. Конечно, верил, что с ним поборемся за чемпионство.

Ожидал, что будем рвать, носиться, выигрывать. Но вышло наоборот. До сих пор не могу найти ответ, что именно не получилось.

Ответ не нашелся даже в разговорах с игроками: футболисты сильнейшие, все условия есть. Но что-то пошло не так», – написал Тюкавин в своем блоге на Спортсе’‘.

Еще по теме:
10 самых дорогих российских игроков 1
Мостовой назвал клуб Примеры, в котором мог бы играть Тюкавин 1
4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ 6
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Тюкавин Константин Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1766761755
ГУСЕВ это причина ДИНАМО...провокатор и стукач....
Ответить
СильныйМозг
1766762123
Где он в Динамо увидел топов? Чисто, сплошное дно!
Ответить
Главные новости
Тюкавин покадрово вспомнил эпизод с разрывом крестов: «Щелчок, импульс, упал»
18:51
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
18:43
Дюков объяснил, почему ждет снятия бана с российского футбола в 2026 году
18:27
2
Аршавин описал реальный уровень Сафонова
18:18
Абаскаль охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»
18:06
1
Карпин не оправдал ожиданий Тюкавина: «Вышло наоборот»
17:55
2
Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для них закончился»
17:17
3
Гендиректор «Ахмата» – о результатах при Черчесове: «Хотели лучшего»
17:05
«Реал» может потребовать многомиллионную компенсацию от «Барселоны»
16:54
Аршавин выругался матом, подводя итоги 2025 года
16:29
2
Все новости
Все новости
Карпин не оправдал ожиданий Тюкавина: «Вышло наоборот»
17:55
2
Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для них закончился»
17:17
3
Гендиректор «Ахмата» – о результатах при Черчесове: «Хотели лучшего»
17:05
В РФС обсуждают дополнительные санкции в отношении клубов
16:42
Аршавин выругался матом, подводя итоги 2025 года
16:29
2
ФотоСтадион клуба РПЛ изображен на новой купюре в 1000 рублей
16:16
4
«Не невеста»: гендиректор «Ахмата» сделал заявление о будущем Черчесова
15:55
1
РФС ужесточил правила лицензирования футбольных клубов
15:47
«Балтика» нашла замену для Сауся
15:30
6
РФС объявил, кто будет проводить чемпионат России до 2030 года
14:56
1
Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»
14:46
10
Смолов – о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату»
14:28
3
«Динамо» готово потратить крупную сумму на усиление одной позиции
13:57
7
Шевченко – об Олимпиаде: «Страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены»
13:45
49
Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России
13:27
4
Ловчев описал Зобнина двумя словами после его продления со «Спартаком»
13:15
3
Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, Лиги чемпионов и трофеев»
13:02
2
В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным
12:50
1
Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему клуб не станет чемпионом
12:36
Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»
12:28
1
«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году
12:17
32
Фото«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным
12:06
6
Агент Сауся высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА
11:50
Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?»
11:30
6
Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом
10:57
Арустамян раскрыл будущее Сперцяна в «Краснодаре»
10:37
2
«Про таких говорят: «Мужик»: Белоголовцев предложил тренера «Спартаку»
10:25
5
«Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак»
09:56
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 